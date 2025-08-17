مصر تُحذر من تهجير الفلسطينيين وتُجدد رفضها للمخططات "الإسرائيلية"

فلسطين اليوم- وكالات

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلقها البالغ إزاء ما تردد مؤخرًا بشأن مشاورات "إسرائيلية" مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضي تلك الدول.

وأكدت الخارجية في بيان رسمي، اليوم الأحد، رفض مصر القاطع لأي محاولات أو مخططات "إسرائيلية" تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من غزة أو الضفة الغربية، مهما كانت الذرائع أو المسوغات التي تُطرح.

ودعت مصر جميع الدول إلى عدم التورط في ما وصفته بـ"جريمة نكراء"، مشددة على أن مثل هذه السياسات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.