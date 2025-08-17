بلدية غزة: انهيار شامل في خدمات البلديات بسبب انعدام الموارد

فلسطين اليوم- غزة

حذر ماهر سالم، مدير عام التخطيط والمياه والصرف الصحي في بلدية غزة، من عجز البلديات في قطاع غزة عن تقديم أي خدمات أساسية، في ظل فقدانها الكامل لمصادر الدخل والمعدات اللازمة للعمل.

وقال سالم إن عدد سكان مدينة غزة قد تضاعف، بينما لا تصل إلى المدينة سوى كميات من المياه تقل عن ربع الكميات المطلوبة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية للسكان.

وأشار إلى أن آلاف المواطنين لا يزالون يقيمون في حييّ الزيتون والصبرة، رغم تصنيفهما كمناطق "حمراء" شديدة الخطورة بفعل العدوان والتدمير الواسع.

وأضاف أن خطوط المياه المعطلة تقع في مناطق مغلقة وتصنف بأنها "حمراء"، والوصول إليها يتطلب تنسيقًا مع الجهات المعنية يستغرق ما لا يقل عن أسبوعين، في حين أن الفترات الزمنية التي تمنح للفرق الفنية غير كافية لإتمام عمليات الإصلاح.

وأكد سالم أن استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية ومخاطر صحية متزايدة، داعيًا إلى تدخل عاجل من المؤسسات الدولية لتمكين البلديات من استعادة جزء من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.