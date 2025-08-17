زامير: مرحلة جديدة من عملية "مركبات غدعون" ستبدأ قريبًا

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، اليوم الأحد، أن الجيش يستعد لإطلاق مرحلة جديدة من عملية "مركبات غدعون"، زاعماً أنها ستُركّز على تعميق استهداف مواقع ونشاطات المقاومة في مدينة غزة.

ووفقاً لتصريحات زامير، فإن هذه المرحلة تهدف إلى "زيادة الضغط على حماس"، مضيفًا أن الجيش "سيوسّع نطاق العمليات" خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى تصعيد عسكري محتمل في قلب المدينة.

وبحسب زامير، فإن المعركة الحالية ليست حدثًا موضعيًا إنما حلقة إضافية في خطة طويلة الأمد ومدروسة تستهدف كل مكونات المحور وعلى رأسه إيران

ويأتي هذا التصريح وسط تصاعد القلق الدولي من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، واستمرار حرب الإبادة والتجويع الجماعي ضد سكان قطاع غزة، والذي يتواصل منذ أكتوبر 2023.