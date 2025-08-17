نتنياهو يهاجم الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى من قطاع غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

هاجم رئس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تنظيم اضراب في "اسرائيل" اليوم الأحد للمطالبة بوقف الحرب واطلاق سراح الأسرى "الاسرائيليين" المحتجزين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومته اليوم: "إن الدعوات لوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس "تُضعف موقف إسرائيل وتُبعد إمكانية الإفراج عن الأسرى".

وأضاف نتنياهو: "من يطالب بإنهاء الحرب الآن، لا يساهم فقط في تعزيز موقف حماس، بل يضمن تكرار فظائع السابع من أكتوبر، ويدفعنا إلى الدخول في حرب لا نهاية لها"، حسب أقواله.

تصريحات نتنياهو تأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية لوقف حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أشهر، والتي راح ضحيتها أكثر من 60 ألف شهيداً وآلاف الجرحى، كما تم تدمير الاف الوحدات السكنية والبنية التحتية لمناطق القطاع، وسط أوضاع انسانية صعبة ومتدهورة، جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال، ويمنع من خلاله ادخال الغذاء والدواء للمواطنين.