مدير شبكة المنظمات الاهلية: لاوجود لتعليمات للمؤسسات الدولية بالنزوح من غزة

الساعة 01:53 م|17 أغسطس 2025
نزوح فلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي
فلسطين اليوم

أكد مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 ، انه وبعد التواصل مع الامم المتحدة وتم التاكيد انه ليس هناك اي تعميم على موظفيها في مدينة غزة بالنزوح القسري  وتم الاشارة الى ان الامم المتحدة حاليا تعزز من وجودها في مدينة غزة.

وقال "المشهد لا يحتاج لارباك اكثر مع تقديري للوضع الصعب الذي نمر به  جميعا وبخاصة بمدينة غزة"

وتم الترويج قبل قليل عن تعليمات لكافة المؤسسات الدولية بإخلاء من مدينة غزة ، وهو ما تم نفيه ، لتكون ضمن الحرب النفسية التي تشن لإرباك الساحة الفلسطينية .

