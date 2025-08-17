وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 61,944 شهيدًا

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث وصل إجمالي الشهداء إلى 61,944، فيما بلغ عدد الإصابات 155,886.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 47 شهيدًا، بينهم 9 شهداء انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 226 إصابة.

وأكدت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل وغياب الإمكانيات.

ومنذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025، ارتفعت الحصيلة إلى 10,400 شهيدًا و*43,845 إصابة*.

كما كشفت الوزارة عن استمرار سقوط ضحايا بين المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، حيث سجلت خلال اليوم الأخير 14 شهيدًا و132 إصابة ضمن ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، ليرتفع عددهم إلى 1,938 شهيدًا وأكثر من 14,420 إصابة.