مصدر مطلع: لقاء في القاهرة بمشاركة مصر وقطر والفصائل للضغط على الاحتلال

فلسطين اليوم- وكالات

كشف مصدر فلسطيني مطّلع أن العاصمة المصرية القاهرة ستشهد لقاءً سياسيًا مهمًا خلال الأيام المقبلة، يجمع مسؤولين من مصر وقطر إلى جانب قادة الفصائل الفلسطينية، بما فيهم وفد من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية.

وأوضح المصدر أن اللقاء، الذي يُعقد بدعوة ومشاركة من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، سيبحث سبل الضغط على حكومة الاحتلال ، في ظل تعنت بنيامين نتنياهو وتجاهله المتواصل لجهود الوسطاء في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وسيركز الاجتماع، بحسب المصدر، على تقييم المرحلة الحالية من الوساطة، ووضع خطوات عملية للتعامل مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وضرورة تعزيز الجهود لوقف العدوان وإدخال المساعدات.