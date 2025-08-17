بالأسماء : وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال

أعلنت مصادر خاصة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 عن وصول 6 أسرى إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.

أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن طواقمها قامت بتسهيل إطلاق سراح المعتقلين الستة، ونقلهم من معبر "كيسوفيم" إلى مستشفى شهداء الأقصى، والتواصل مع عائلاتهم.

ومنذ آذار/ مارس وحتى الآن، سهلت اللجنة الدولية إطلاق سراح من جانب واحد عن 232 من المعتقلين الفلسطينيين -من بينهم 5 معتقلات- وساعدتهم على لم شملهم مع عائلاتهم في غزة.

لا تزال اللجنة الدولية ممنوعة من الوصول إلى المعتقلين لدى إسرائيل، مجددة اللجنة الدولية تأكيدها على ضرورة إبلاغها بأسماء الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم والسماح لها بالوصول إليهم.

ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب أن يُعامل المعتقلون معاملة إنسانية، وأن تُوفَّر لهم ظروف احتجاز لائقة، وأن يُتاح لهم التواصل مع عائلاتهم. وتواصل اللجنة الدولية حوارها مع السلطات الإسرائيلية من أجل استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.

وفيما يلي أسماء المعتقلين المفرج عنهم :

1. نبيل حسن إسماعيل الكحلوت – سكان جباليا – العمر 40 عامًا – سجن النقب – مكان الاعتقال: الإدارة المدنية.

2. أحمد عبد الله محمد العواودة – سكان البريح – العمر 42 عامًا – سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: المستشفى الأوروبي.

3. قاسم محمد محمود نصير – سكان غزة – العمر 17 عامًا – سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: خانيونس الشاكوش.

4. أحمد عادل محمد الداعور – سكان جباليا – العمر 40 عامًا – سجن النقب – مكان الاعتقال: جباليا.

5. عمر عبد الله يوسف معروف – من الداخل – العمر 23 عامًا – سجن سلمون – مكان الاعتقال: من الداخل.

6. أشرف حسن بهجت الخالدي – سكان البريح – العمر 18 عامًا – سجن سيديه تيمان – مكان الاعتقال: نتساريم.

ويشار الى قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات في صفوف المواطنين وخاصة بين طالبي المساعدات قرب نقاط المساعدات ، بالإضافة الى اعتقالات في صفوف المواطنين في المناطق التي يتم اجتياحها .