الأونروا: مؤسسة غزة الإنسانية أحد الأسباب الرئيسية للمجاعة داخل القطاع

فلسطين اليوم

قالت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جولييت توما، إن المجاعة - التي هي من صنع الإنسان في غزة - تشكَّلت بشكل كبير بفعل المحاولات المتعمدة لاستبدال نظام المساعدات الإنسانية الذي تُنسقه الأمم المتحدة بما يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» ذات الدوافع السياسية.

وأضافت في مقابلة مع قناة «NewsNation»: «نحن على وشك فقدان إنسانيتنا المشتركة، هذا النظام الإسرائيلي الأمريكي الجديد يجلب التجريد من الإنسانية والفوضى والموت».

وأكملت: «يجب أن نعود إلى نظام تنسيق وتوزيع موحد بقيادة الأمم المتحدة، قائم على القانون الإنساني الدولي، يجب أن تنتهي هذه الفظائع».

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ«مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية»، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة أمميًا.

وحسب وزارة الصحة في غزة، فإن عدد ضحايا المساعدات ممن وصلوا المستشفيات وصل إلى 1924 شهيدًا وأكثر من 14,288 إصابة.