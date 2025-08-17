آيزنكوت يهاجم نتنياهو: "إسرائيل" فشلت في تحقيق أهدافها من حرب غزة

فلسطين اليوم

اتهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"الافتقار إلى القيادة وتحمل المسؤولية".

وقال ان "إسرائيل" فشلت في تحقيق أهدافها من حرب غزة رغم مرور أكثر من 680 يومًا على 7 أكتوبر 2023، بينما "يموت جنودها داخل أنفاق المقاومة".

وبين ان نتنياهو يتجنب القرارات الصعبة ويقدّم مصالحه الشخصية والسياسية على مصلحة الدولة، ما "يجر إسرائيل إلى الهاوية".

ودعا الإسرائيليين إلى المشاركة في الإضراب الواسع اليوم، والانضمام لاحتجاج عائلات الأسرى، مؤكّدًا أن "الوقت ينفد".