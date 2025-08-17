4 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس

فلسطين اليوم

استشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد 17 اغسطس 2025، في قصف طائرات الاحتلال الحربية خيمة تؤوي نازحين بالقرب من أبراج طيبة غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقبل قليل، استشهد ثلاثة مواطنين من منتظري المساعدات، وأصيب آخرون، برصاص الاحتلال شمال رفح، ما يرفع الحصيلة منذ فجر اليوم إلى 15 شهيدا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب ابادة جماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 61,897 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 155,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.