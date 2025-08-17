"اسرائيل" تقصف محطة كهرباء حزيز جنوب اليمن.. وانصار الله تُعلق :"عدو مفلس"

فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 ، غارات استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سمع في وقت مبكر اليوم الأحد دوي انفجارين على الأقل قرب محطة كهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي أول تعليق رسمي، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد في تغريدة على حسابه بموقع إكس “عدوٌ مجرم ومفلس، لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…”.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على اليمن في يوليو/تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وفي المقابل، تشن القوات المسلحة اليمنية التي تديرها جماعة أنصار الله، دعما لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.