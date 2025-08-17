بالأسماء: مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 ، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين ، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين، بينهم ثلاثة أشقاء، من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية دوما جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطن علي عبد الحليم، والأشقاء الثلاثة محمد، وابراهيم، وحسن يوسف ابراهيم حسن.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، واعتقلت الشابين لؤي سعيد محمد حجي، ويزن علي محمد حجي، عقب دهم وتفتيش منزليهما.

كما اقتحمت آليات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وداهمت منازل في مخيمي عسكر وبلاطة، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

بيت لحم ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت منطقة شارع الصف، واعتقلت الشبان: سامر محمد سالم حجازي، وإسلام محمد الورديان، وأنور محمد عبد الرحمن الغول، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

الخليل : اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 10 مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت المواطن ياسر العلامي، وسالم العلامي، وأبنائه سيف، ومحمد، ومهند، ومعاذ حسن العلامي، وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها ونكلت بالمواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واعتقلت المواطن فرج عبد العزيز الجمل، وحازم ذيب سعدي، بالإضافة إلى دهم عدد من المنازل في واد سعير في بلدة سعير شرق الخليل، وقرية البرج جنوبا.

وحسب المصادر ذاتها، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العاملين رزق احمد ابو رعية، وساهر ابراهيم طنينة، خلال تواجدهما في الداخل المحتل.

جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جمال كميل بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في بلدة قباطية جنوب المدينة.

وفي طوباس، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت الشاب مصدق إبراهيم محمود فقهاء (50 عاماً)، وهو شقيق المطارد منير فقهاء، إضافة إلى الشاب حسن ربحي محمد الشحروري (22 عاماً) ابن عم الشهيد عمر شحروري. وقد سبقت الاعتقالات عملية اقتحام عسكرية موسعة شاركت فيها آليات عسكرية انطلقت من بوابة عاطوف مروراً ببلدة طمون، أعقبها انتشار للمشاة ومداهمات للمنازل.

رام الله، فقد داهمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب المدينة، واعتقلت الشقيقين آدم وأدهم محمد مصلح بعد تفتيش منزلهما. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد وليد ربيع قبيل انسحابها من بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

قائمة المعتقلين:

1. محمد جمال كميل – قباطية – جنين

2. محمد القيسي – مخيم العين – نابلس

3. موسى الساحلي – المساكن الشعبية – نابلس

4. لؤي سعيد محمد حجي – برقة – نابلس

5. يزن علي محمد حجي – برقة – نابلس

6. علي عبد الحليم عبد الحفيظ دوابشة – دوما – نابلس

7. محمد يوسف إبراهيم دوابشة – دوما – نابلس

8. إبراهيم يوسف إبراهيم دوابشة – دوما – نابلس

9. عمار يوسف إبراهيم دوابشة – دوما – نابلس

10. محمد علي خروب (اعتُقل على حاجز دير شرف قرب نابلس) – قلقيلية

11. مصدق إبراهيم محمود فقهاء (شقيق المطارد منير فقهاء) – طوباس

12. حسن ربحي محمد شحروري (ابن عم الشهيد عمر شحروري) – طوباس

13. سامر محمد سالم حجازي – بيت لحم

14. إسلام محمد الورديان – بيت لحم

15. أنور محمد عبد الرحمن الغول – بيت لحم

16. آدم محمد مصلح – أم صفا – رام الله

17. أدهم محمد مصلح – أم صفا – رام الله

18. محمد وليد ربيع – ترمسعيا – رام الله