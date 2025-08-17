تهدف لفصل القدس عن الضفة..فرنسا تدعو "إسرائيل" للتخلي عن مشروع “E1"

فلسطين اليوم

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، إسرائيل للتخلي عن مشروع "E1"، الذي يهدف لتوسيع المستعمرات التي استولت عليها من المواطنين الفلسطينيين في شرق القدس .

وأدانت الخارجية الفرنسية، في بيان، مخطط الاستعمار الإسرائيلي في منطقة "E1"، الذي من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية.

ودعا البيان، إسرائيل للتخلي عن هذا المشروع، الذي يُشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وحذر من أن تنفيذه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويُقوّض حل الدولتين بشكل خطير.

وشدد البيان على أن حل الدولتين؛ الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.