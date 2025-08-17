أمريكا توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قررت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة لحين إجراء “مراجعة شاملة ودقيقة”.

وأضافت الوزارة أن “عددا قليلا” من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية صدرت في الأيام القليلة الماضية، دون الإعلان عن أرقام محددة.

ويظهر تحليل لعدد التأشيرات الشهرية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة أصدرت أكثر من 3800 تأشيرة زيارة من فئتي بي1 وبي2 لحاملي وثيقة سفر السلطة الفلسطينية، من بينها 640 تأشيرة صدرت في مايو أيار.

وتتيح تأشيرات الزيارة من فئتي بي1 وبي2 للأجانب تلقي العلاج في الولايات المتحدة.

ويأتي قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن قالت لورا لومر، الناشطة المنتمية لليمين المتطرف والحليفة للرئيس دونالد ترامب، على مواقع للتواصل الاجتماعي أمس الجمعة إن “لاجئين” فلسطينيين دخلوا الولايات المتحدة هذا الشهر.

وأثار تصريح لومر غضب بعض الجمهوريين، إذ قال النائب الأمريكي تشيب روي، من تكساس، إنه سيستفسر عن هذا الأمر فيما وصف النائب راندي فاين من فلوريدا هذه الخطوة بأنها “خطر على الأمن القومي”.

وأدت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة إلى استشهاد أكثر من 61 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.

ولم تُشر الولايات المتحدة إلى أنها ستقبل الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب. لكن مصادر قالت إن جنوب السودان وإسرائيل يناقشان خطة لنقل الفلسطينيين إلى الدولة الأفريقية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب ابادة جماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 61,897 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 155,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.