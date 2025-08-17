حرب الإبادة تدخل يومها الـ681 .. الاحتلال يستبيح ساحة مستشفى المعمداني وينفذ مجزرة

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 يومها الـ681 ، وسط ممارسة الاحتلال لسياسة القتل الجماعي وارتكاب مجازر واستباحة حرمة المستشفيات والتي كان اخرها ارتكاب مجزرة في ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة فجر اليوم .

المصادر الطبية أعلنت عن استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين داخل ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال نسف عددًا من منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي غزة

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب ابادة جماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 61,897 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 155,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.