الطقس في فلسطين اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: الحرارة حول معدلها العام

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 ، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية ودافئا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين18 أغسطس 2025: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء 19 أغسطس 2025: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء19 أغسطس 2025 : يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر.