اليونيسف: 112طفلاً يدخلون دائرة سوء التغذية يومياً في غزة

فلسطين اليوم- غزة

حذّر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، كاظم أبو خلف، من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، خاصة في ما يتعلق بصحة الأطفال، مشيرًا إلى أن نحو 112 طفلًا يوميًا يدخلون في دائرة سوء التغذية.

وأوضح أبو خلف، في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد ارتفع بنسبة 180% منذ الهدنة في شباط/ فبراير مقارنة بشهر حزيران/ يونيو الماضي، مشددًا على أن "الاحتلال لا يتوقف، بل تستمر الأرقام في الارتفاع بشكل مقلق".

وأضاف: "الطفل الذي يدخل دائرة سوء التغذية ويظل على قيد الحياة يُعتبر محظوظًا، إذ هناك عشرات الآلاف من الأطفال يعانون من درجات متفاوتة من سوء التغذية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم ومستقبلهم".

وأشار أبو خلف إلى أن الكارثة لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تمتد إلى النساء الحوامل، حيث تسجل المنظمة حالات متزايدة من سوء التغذية الحاد بينهن، ما يؤدي إلى ولادات في ظروف صحية خطرة للأمهات وأطفالهن على حد سواء.

ودعت "اليونيسف" المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والضغط من أجل إدخال المساعدات الغذائية والطبية اللازمة بشكل عاجل إلى القطاع، لإنقاذ حياة الأطفال ومنع وقوع كارثة إنسانية أوسع.