أبو حسنة: العائلات في غزة تنهار تحت وطأة الحرب والجوع

فلسطين اليوم- غزة

حذّر المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الجوع يتفشى في أوساط السكان رغم دخول بعض المساعدات الإنسانية، بسبب عدم وجود آليات آمنة وفاعلة لتوزيعها.

وأوضح أن "أغلب أطفال قطاع غزة يعانون أمراضًا خطيرة ويقيمون في خيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة"، مضيفًا أن هناك "تدميرًا ممنهجًا للعائلة الفلسطينية بفعل الحرب المستمرة والضغوط المعيشية الهائلة"، مشددًا على أن "العائلة الفلسطينية في غزة تنهار بالكامل تحت ضغط الحرب والتجويع".

وطالب المستشار المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان إدخال المساعدات بطريقة آمنة ومنظمة، وإنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة في القطاع المحاصر.