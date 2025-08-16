الأونروا: مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن المجاعة والعنف والإساءة

فلسطين اليوم- غزة

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تحذيرًا جديدًا من التدهور الكارثي في أوضاع النساء والفتيات في قطاع غزة، مؤكدة أن نحو مليون امرأة وفتاة يواجهن خطر المجاعة الجماعية، إلى جانب التعرض للعنف والإساءة.

وأوضحت الأونروا أن النساء والفتيات يُجبرن يوميًا على اتخاذ تدابير يائسة للبقاء على قيد الحياة، منها الخروج للبحث عن الطعام والماء في ظل ظروف شديدة الخطورة، ما يعرّضهن لاحتمالات القتل أو الاستهداف المباشر.

وحذرت الوكالة من أن العنف القائم على النوع الاجتماعي في تزايد مستمر وسط انعدام الأمان، وانهيار الخدمات، وغياب أي حماية إنسانية حقيقية، داعية إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين، خاصة النساء والفتيات، وتوفير المساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق.