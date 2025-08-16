سرايا القدس تستهدف مقر قيادة "إسرائيلي" جنوب حي الزيتون بقذائف هاون

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، مسؤوليتها عن قصف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأوضحت السرايا في بيان مقتضب أن العملية نُفذت ظهر اليوم باستخدام قذائف هاون من العيار النظامي (60 ملم)، مؤكدة أن الاستهداف يأتي في إطار الرد المستمر على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.