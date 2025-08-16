مصدر مسؤول: لا مقترحات جديدة لدى الوسطاء والفصائل منفتحة على جهود إنهاء الحرب

فلسطين اليوم- غزة

أكد مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم السبت، أن الفصائل الفلسطينية، لم تتسلّم أي مقترحات جديدة خلال اللقاءات التي جرت مؤخرًا في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث سبل التهدئة ووقف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "وكالة فلسطين اليوم" أن الوفد الفلسطيني أكّد للأشقاء في مصر انفتاحه على أي مبادرات جادة من شأنها إنهاء العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الفصائل تبدي إيجابية تجاه الجهود المصرية وتتعامل بمرونة مع أي مساعٍ لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن الوسطاء، بمن فيهم الجانب المصري والقطري، يواصلون تحركاتهم رغم غياب أوراق جديدة أو عروض ملموسة على طاولة الحوار، لافتًا إلى أن وفد الفصائل ينتظر مبادرات عملية تُفضي إلى تهدئة ميدانية وإنهاء معاناة المدنيين.

وشدد المصدر على أن الفصائل الفلسطينية مستعدة للتعامل مع أي مقترحات تُعرض رسميًا، بما يحقق وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ويؤدي إلى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.