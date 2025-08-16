مستشفى شهداء الأقصى: تصاعد معاناة القطاع الصحي في غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، اليوم السبت عن تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة، مؤكداً استقبال المستشفيات لعدد متزايد من المصابين بجراح بالغة، بينهم من يعانون إصابات في الرأس وآخرون مبتورو الأطراف، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح المتحدث أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يعوق قدرة الطواقم الطبية على تقديم العلاج اللازم وإنقاذ الأرواح.

وأشار إلى أن أهالي المرضى، في ظل الحصار الخانق والوضع الإنساني الكارثي، غير قادرين حتى على تأمين الغذاء لذويهم داخل المستشفيات، ما يفاقم المعاناة ويرفع من معدلات الوفاة بين الجرحى والمرضى، خصوصاً في ظل تدهور البنية التحتية الصحية وفقدان الخدمات الأساسية.

ودعا المتحدث المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لتأمين احتياجات القطاع الصحي، ورفع الحصار للسماح بإدخال الإمدادات الطبية والغذائية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الكارثة المتواصلة.