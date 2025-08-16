الدنمارك: "اسرائيل" ذهبت بعيداً في حربها على غزة

فلسطين اليوم- وكالات

قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن، إن نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبح "مشكلة بحد ذاته"، موضحة أنها ستحاول الضغط على تل أبيب بشأن الحرب على قطاع غزة، في ظل رئاسة بلادها الحالية للاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، السبت، من مقابلة خاصة أجرتها رئيسة الوزراء الدنماركية مع صحيفة "يولاندس بوستن" المحلية اليومية.

وفي المقابلة، قالت فريدريكسن: "نتنياهو أصبح الآن مشكلة بحد ذاته".

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية "ذهبت بعيدا" في حربها على غزة، في إشارة لإقرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" في 8 أغسطس/ آب الجاري، خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

وانتقدت رئيسة وزراء الدنمارك الوضع الإنساني في غزة ووصفته بأنه "مروع وكارثي للغاية".

وقبل ساعات، أوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي "وفيات المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 251 شهيدا، بينهم 108 أطفال"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين.

وانتقدت رئيسة وزراء الدنمارك أيضا إعلان إسرائيل مشروع "إي 1" لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

والخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التصديق على مخطط استيطاني في منطقة "إي 1" من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية.

ويضم المخطط بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وبخصوص الضغط على "إسرائيل"، قالت فريدريكسن: "نحن من الدول التي ترغب في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم أعضاء الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أنها ستنظر في إمكانية فرض "ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد مستوطنين أو وزراء، أو حتى على إسرائيل ككل"، وفق الصحيفة العبرية.

وتابعت فريدريكسن: "لا نستبعد أي شيء مسبقا. وكما هو الحال مع روسيا، سنفرض عقوبات تستهدف ما نعتقد أنه سيحدث أكبر تأثير".

وتحت شعار "أوروبا قوية في عالم متغير"، تتولى الدنمارك رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي بين 1 يوليو/ تموز 2025 وحتى نهاية العام.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيداً و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.