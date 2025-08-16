بالأسماء.. 11 شهيداً جنوب قطاع غزة جراء القصف "الاسرائيلي" المتواصل

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 11 مواطنًا جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في جنوب القطاع، ضمن سلسلة غارات عنيفة نفذتها قوات الاحتلال.

وفيما يلي أسماء الشهداء الذين ارتقوا في هذا العدوان:

1. يوسف معتصم شاهين البطة

2. سجى غسان إسماعيل النفار

3. روان يوسف معتصم البطة

4. يزن تامر عبد الرحمن أبو مصطفى

5. إبراهيم أدهم عبد اللطيف أبو قرشين

6. وسيم خضر طلبة صيام

7. معاذ هشام إبراهيم علوش

8. محمد جهاد زرعي زعرب

9. يزن صفوت جمعة أبو دقة

10. مرهان عصام صبح

11. أيمن هاني جميل محسن

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن العديد من الإصابات الأخرى، بعضها بحالة خطيرة، وصلت إلى المستشفيات جراء هذا القصف، وسط تحذيرات من كارثة صحية بسبب انهيار النظام الصحي في القطاع.