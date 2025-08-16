يديعوت: انقسام داخل فريق المفاوضات بشأن صفقة تبادل جزئية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك تبايناً في وجهات النظر داخل فريق المفاوضات الإسرائيلي بشأن إمكانية إبرام صفقة تبادل أسرى جزئية مع حركة حماس، قد تؤدي إلى إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء.

وأشار بعض أعضاء الفريق إلى ضرورة عدم رفض هذا الخيار، معتبرين أن التمسك بمبدأ "الكل أو لا شيء" قد يهدد حياة الأسرى، مشددين على أن الأولوية يجب أن تكون لإنقاذ الأرواح.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه في حال أبدت حماس استعداداً لاستئناف المفاوضات حول صفقة جزئية، فإن القرار النهائي سيكون بيد المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".