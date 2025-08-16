أبو سلمية: حياة أكثر من 200 مريض مهددة بسبب نقص الدواء وسوء التغذية

فلسطين اليوم- غزة

حذّر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، د. محمد أبو سلمية، من تفاقم الكارثة الصحية في القطاع، مؤكداً أن أكثر من 200 مريض يواجهون خطر الموت المباشر بسبب نقص الأدوية وسوء التغذية.

وأوضح أبو سلمية في تصريح له أن المستشفيات في غزة باتت مكتظة بالكامل بالمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، في وقت تعاني فيه الطواقم الطبية من نقص حاد في المستلزمات والعلاجات الأساسية.

وأشار إلى تزايد ملحوظ في عمليات بتر الأطراف، نتيجة عجز المضادات الحيوية عن مقاومة البكتيريا، وهو ما يعكس تدهوراً غير مسبوق في البنية الصحية داخل المستشفيات.

يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، مرتكبة جرائم إبادة جماعية أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 61,827 فلسطينيًا، وإصابة 155,275 آخرين، إلى جانب أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة خانقة حصدت أرواح عشرات الأطفال.