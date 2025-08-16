الدفاع المدني بغزة: ما يجري في حي الزيتون إبادة مكتملة الأركان

فلسطين اليوم- غزة

صرّح المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، السبت بأن ما يحدث في حي الزيتون بمدينة غزة يُعد "عملية إبادة مكتملة الأركان"، مؤكداً أن قوات الاحتلال تستخدم روبوتات لتفجير المنازل، في تصعيد خطير يستهدف المدنيين العزل.

وأوضح المتحدث أن طواقم الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى المصابين أو التعامل معهم بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، مشيراً إلى أن المدينة باتت تفتقر تماماً إلى مقومات الحياة الأساسية.

وأشار إلى أن نحو 50 ألف مواطن يقطنون في حي الزيتون، وأنه لم يتبقَّ لسكان غزة أي مكان للنزوح أو الاحتماء، في ظل استمرار العمليات العسكرية العنيفة، وغياب أي إمكانيات لحماية المدنيين.

ووصف المتحدث الوضع في المدينة بأنه "صعب وكارثي"، مضيفاً: "الاحتلال يبيد مدينة غزة بالكامل، ولا توجد لدينا قدرات لإغاثة المواطنين أو حمايتهم… لم يتبقَّ أمام الغزيين إلا خيار الموت".