مجمع الشفاء: أكثر من 200 مريض حياتهم مُهددة بالموت وحالات البتر تزيد

فلسطين اليوم

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة اليوم السبت 16 أغسطس 2025، أن أكثر من 200 مريض حياتهم مهددة بسبب نقص الأدوية وسوء التغذية.

وبين، أن المستشفيات مكتظة بالجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضح، أن هناك زيادة بعمليات البتر لعدم قدرة المضادات الحيوية على مواجهة البكتيريا.

ووفق مؤسسات صحية، فإن نحو 550 ألفًا من سكان القطاع يواجهون حاليًا نقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية، في ظل استمرار الحصار المشدد والتضييق على دخول المساعدات الإنسانية.

ويأتي هذا الإعلان، في وقت تواصل فيه المنظمات الإنسانية التحذير من أن مجاعة واسعة النطاق قد تضرب القطاع إذا لم يتم فتح المعابر بشكل عاجل والسماح بتدفق المساعدات دون قيود، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمخازن الغذائية.