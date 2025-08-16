العودة: 550 ألفًا من سكان غزة يواجهون حاليًا نقصًا حادًا في الغذاء

قال المدير العام لجمعية العودة الصحية في قطاع غزة، إن نحو 550 ألفًا من سكان القطاع يواجهون حاليًا نقصًا حادًا في المواد الغذائية الأساسية، في ظل استمرار الحصار المشدد والتضييق على دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح في تصريحات متلفزة، أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن الأسر الغزية لم تعد قادرة على توفير احتياجاتها اليومية، فيما يضطر كثير من المواطنين للاعتماد على وجبات محدودة للغاية أو البحث عن بدائل بدائية للبقاء على قيد الحياة.

وعلى الصعيد الصحي، وصف المسؤول الوضع داخل مستشفيات القطاع بأنه كارثي، مؤكدًا أن المرافق الطبية تعاني من نقص حاد في جميع المستلزمات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والمحاليل الطبية ومواد التخدير.

وأضاف أن الأطباء يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، ويواجهون صعوبة في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه المنظمات الإنسانية التحذير من أن مجاعة واسعة النطاق قد تضرب القطاع إذا لم يتم فتح المعابر بشكل عاجل والسماح بتدفق المساعدات دون قيود، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي وتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمخازن الغذائية.