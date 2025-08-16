الإعلام العبري: مساعي للوسطاء لتسريع المحادثات بين حماس وإسرائيل

فلسطين اليوم

ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية،، أن "الوسطاء يسعون إلى تسريع المحادثات بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت".

كما نقلت عن مسؤولين إسرائيليين مشاركين في المفاوضات، لم تسمهم، أن المفاوضات "ستستغرق وقتا".

وزعمت هيئة البث أن "فريق التفاوض يرى أنه إذا حانت فرصة لوجود اتفاق جزئي يقضي بإطلاق سراح عدد كبير من المختطفين، فيجب قبوله".

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مسؤول في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، لم تسمه، قوله إن المقترحات الحالية "تتجه لصفقة شاملة مبنية على مراحل"، دون ذكر تفاصيلها.

وأكدت أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يطالب بقرار من "الكابينت" يقضي بعدم وقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة مقابل صفقة تبادل أسرى.

يأتي ذلك في ظل حراك متصاعد في الأيام الأخيرة بخصوص إحياء المفاوضات التي تجمدت الشهر الماضي، حيث أعلنت حركة حماس زيارة وفد قيادي إلى القاهرة، بينما تحدث إعلام عبري الخميس، عن زيارة رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي دافيد برنياع، إلى قطر، في إطار مساعي استئناف المفاوضات.

من جانبها، ادعت القناة "12" العبرية، الجمعة، أن نتنياهو تلقى وثيقة من مسؤولين بارزين مطلعين على المفاوضات "تقضي بأن حركة حماس غيّرت موقفها وتريد الآن التوصل إلى صفقة جزئية".

وأضافت القناة أن الوثيقة تشير إلى أن "حماس مهتمة بالعودة إلى المفاوضات بناء على خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي تتضمن إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين"، وفق ادعائها.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة على "العودة إلى مقترح هدنة الـ60 يوما في قطاع غزة".

وبدعم أمريكي، ترتكب دولة الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.