18 قتيلاً إثر سقوط حافلة في أكبر واد بالعاصمة الجزائرية

فلسطين اليوم

شهدت الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، الليلة حادثًا مروعًا إثر سقوط حافلة لنقل المسافرين من فوق جسر إلى وادي الحراش، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين، بينهم حالتان في حالة حرجة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية الجزائرية.

ووقع الحادث في حدود الساعة السادسة مساء، بعد انحراف الحافلة وسقوطها في مجرى الوادي المعروف بمياهه الملوثة التي يجري تنقيتها في مشروع ضخم حاليا، ما استدعى تدخلًا واسعًا لقوات الإنقاذ التي سخرت 25 سيارة إسعاف و16 غواصًا وأربع زوارق مطاطية.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا كبيرة تتابع جهود الغواصين في وسط المياه، بينما لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث، رغم أن الجسور عادة ما تُزوّد بحواجز أمان تحول دون سقوط المركبات في مثل هذه الحالات.