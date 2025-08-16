يديعوت: صفقة جزئية على الطاولة بعد مرونة في موقف حماس

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم السبت 16 أغسطس 2025، أن الحديث يجري عن صفقة جزئية على الطاولة بعد مرونة في موقف حركة حماس.

ووفقاً للصحيفة، فإن الوسطاء أبلغوا إسرائيل أن هناك مرونة في موقف حركة حماس، وإنها مستعدة للدخول في مفاوضات على صفقة جزئية.

وتابعت الصحيفة، أنه على خلفية مرونة حماس، مصر وقطر عرضوا على إسرائيل العودة للمفاوضات لتقريب وجهات النظر مع حماس.

وذكرت الصحيفة، أنه في الجانب الإسرائيلي هناك تباين في وجهات النظر حول كيفية التعامل مع موقف حماس الجديد، هناك من يرى في موقف حماس محاولة لوقف عملية احتلال مدينة غزة.

ووفق الصحيفة، فإن الوفد المفاوض يرى عدم تفويت فرصة التفاوض على صفقة جزئية مع حركة حماس، والتي قد تؤدي للإفراج عن أسرى أحياء.