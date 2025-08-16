شهداء من المجوعين والنازحين ونسف مباني في خانيونس وحي الزيتون

فلسطين اليوم

وصل 6 شهداء إلى مستشفى الشفاء، فجر اليوم السبت 16 أغسطس 2025، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليهم أثناء انتظارهم المساعدات في منطقة زيكيم شمال غربي قطاع غزة المحاصر.

فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 5 شهداء وإصابة طفلة "هي الناجية الوحيدة من عائلتها" جراء قصف طائرات الاحتلال منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عدداً من المنازل، في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، وفي خانيونس جنوب القطاع.

يأتي ذلك بينما وثقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، استشهاد 1760 فلسطينياً على الأقل أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر مايو/ أيار الفائت، في عدد يتجاوز بمئات الأشخاص ذاك المسجّل مطلع أغسطس/ آب الجاري، فيما تتواصل الغارات والقصف المدفعي على مناطق متفرقة موقعة عشرات الشهداء والجرحى يوميا.