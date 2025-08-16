طقس فلسطين: أجواء صيفية وانحسار موجة الحر

فلسطين اليوم

يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، اليوم السبت، لتقترب من معدلاتها السنوية العامة، وتتحول الأجواء إلى صيفية عادية حارة وصافية إلى غائمة جزئيًا خلال ساعات النهار وتنشط الرياح على فترات، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس غائمًا جزئيًا ورطبًا لطيفًا يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال، مع نشاط الرياح.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، ويبقى الطقس حارًا عاديًا خلال ساعات النهار، ولطيفًا خلال ساعات المساء والليل، يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال مع ظهور سحب منخفضة وتنشط الرياح على فترات.

الاثنين: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس معتدلاً وصافيًا مع ظهور سحب متفرقة نهارًا، ولطيفًا يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال خلال ساعات المساء والليل.

الثلاثاء: يستمر الطقس صيفياً عاديًا حارًا وصافيًا خلال ساعات النهار مع ظهور سحب متفرقة صباحًا، وخلال ساعات المساء والليل يكون الطقس لطيفًا يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال.