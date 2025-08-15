الصحة بغزة: 51 شهيدًا خلال 24 ساعة جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 51 شهيدًا، بينهم اثنان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 369 إصابة جديدة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب القصف الكثيف وانعدام الإمكانات.

ووفق التقرير، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 61,827 شهيدًا و155,275 إصابة. كما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025، تاريخ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، 10,300 شهيد و43,234 إصابة.

وفيما يخص "شهداء لقمة العيش"، أفادت الوزارة بأن 17 شهيدًا و250 إصابة جديدة وصلوا إلى المستشفيات خلال اليوم الأخير، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,898 شهيدًا وأكثر من 14,113 إصابة بين من كانوا يبحثون عن المساعدات.

كما سجلت مستشفيات غزة وفاة طفلة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الجوع إلى 240 حالة، بينهم 107 أطفال.