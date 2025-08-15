شهداء وجرحى في قصف استهدف خيمة نازحين بمستشفى شهداء الأقصى

فلسطين اليوم- غزة

استشهد مواطنان وأُصيب آخرون، اليوم، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين على سطح مبنى العيادة الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن القصف أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة، تم نقلهم لتلقي العلاج داخل المستشفى ذاته.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة اعتداءات متواصلة تطال المنشآت الطبية والمراكز الصحية في قطاع غزة، رغم الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للمنشآت الطبية والمدنيين.

ويُشار إلى أن مئات العائلات لجأت إلى المستشفيات والمراكز الصحية بعد تدمير منازلها، ظنًا أنها أكثر أمانًا، إلا أن الاحتلال يواصل استهداف تلك الملاجئ، في تصعيد ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة.