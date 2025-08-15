6 شهداء في استهداف "إسرائيلي" لمنتظري المساعدات شمال غرب غزة

فلسطين اليوم- غزة

أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء، بوصول جثامين 6 شهداء، استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات الإنسانية في منطقة "زيكيم" شمالي غربي قطاع غزة.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق سلسلة متواصلة من الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المدنيين الباحثين عن الغذاء وسط أوضاع إنسانية كارثية يعيشها القطاع، نتيجة الحصار الشديد ومنع دخول المساعدات.

وتشهد المناطق القريبة من نقاط توزيع المساعدات بشكل متكرر هجمات مماثلة، رغم النداءات الدولية المتواصلة لضمان حماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة الإنسانية لهم بأمان.

وفيما يلي أسماء الشهداء الستة الذين وصلوا الى مستشفى الشفاء بغزة:

1. ثائر محمد سلمان أبو مغيصيب

2. منذر نعيم سيد أبو الخير

3. جهاد أحمد محمد شلحه

4. محمد رامز رمضان الناعوق

5. عبد العزيز بسام أحمد حبيب

6. أحمد نعيم مصطفى قنيطة.