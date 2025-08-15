البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال ببناء 3400 وحدة استعمارية جديدة

فلسطين اليوم- وكالات

أدان البرلمان العربي بشدة إعلان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بشأن الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، معتبراً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي بيان صادر عن رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، أكد أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، وتندرج ضمن محاولات ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع على الأرض، بما يقوّض فرص تحقيق السلام العادل، ويدمّر حل الدولتين المعترف به دولياً.

وحمل اليماحي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الممارسات، داعيًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بشكل خاص، إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما جدد البرلمان العربي دعمه الكامل للحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مطالباً بضرورة وقف إرهاب المستوطنين الذي يُهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حالة التوتر في المنطقة.