دعوات للصليب الأحمر للتدخل العاجل لحماية الأسرى من انتهاكات الاحتلال

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

وجّه السفير إبراهيم خريشي، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا، رسالة عاجلة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولجارِك إيغر، دعا فيها إلى تدخل فوري لحماية حياة المعتقلين الفلسطينيين الذين يواجهون التعذيب وسوء المعاملة والتجويع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب خريشي في رسالته عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي يتعرض للعزل الانفرادي والضرب والتكبيل والتهديد المستمر بالقتل، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف القيادات الفلسطينية وتندرج في إطار مخطط للتطهير العرقي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها.

كما طالب بالإفراج الفوري عن الأسرى الأكثر عرضة للخطر، بمن فيهم المرضى وكبار السن والنساء والأطفال والمعتقلون الإداريون، مندداً باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زنزانة البرغوثي وتهديده بالقتل، معتبراً ذلك جريمة ترقى إلى محاولة اغتيال وتستدعي تدخلاً دولياً فورياً.

وأكد خريشي أن مصير الأسرى الفلسطينيين، وفي مقدمتهم البرغوثي، يرتبط بتحرك عاجل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، داعيًا إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية والإنسانية لضمان حماية حياة وكرامة الأسرى وفق القانون الدولي الإنساني.