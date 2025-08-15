منظمة كير: لا مبرر لمنع إدخال حليب الأطفال إلى غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكدت رئيسة قسم السياسات في منظمة "كير" الإنسانية، أن منع الاحتلال الإسرائيلي دخول حليب الأطفال إلى قطاع غزة "أمر غير مبرر على الإطلاق"، مشددة على أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأطفال ولقوانين حقوق الإنسان.

وأضافت أن القيود المفروضة على إدخال المساعدات، خاصة المواد الأساسية كحليب الأطفال، تزيد من حدة الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، وتعرض حياة الرضّع والأطفال لخطر مباشر.

ودعت "كير" المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال، لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال.