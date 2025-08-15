الهلال الأحمر يحذر: موجة الحر الشديد تهدد حياة النازحين في غزة

فلسطين اليوم- غزة

حذّر الهلال الأحمر في قطاع غزة، اليوم الجمعة، من تداعيات موجة الحر الشديدة التي تضرب القطاع، مشيراً إلى أنها تسببت بظهور أمراض وانتكاسات صحية خطيرة في صفوف النازحين داخل المخيمات.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان صحفي، أن أكثر من 90% من سكان غزة يعيشون في خيام لا تقيهم حرارة الصيف القاسية، وسط غياب أبسط مقومات الرعاية الصحية والبيئية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تتعمد تدوير حركة النزوح داخل القطاع، من خلال القصف المتكرر وإجبار المدنيين على التنقل بين المناطق، ما يزيد من معاناتهم ويعرضهم لأمراض بسبب سوء التغذية، وانعدام النظافة، والتعرض المستمر للحر الشديد.

وطالب الهلال الأحمر المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتدخل العاجل لتأمين الحماية والرعاية للنازحين، وتوفير الاحتياجات الأساسية من مياه صالحة للشرب، وملاجئ آمنة تقيهم تقلبات الطقس والأوبئة.