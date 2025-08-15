استطلاع: غالبية "الإسرائيليين" قلقون من استمرار الحرب في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن غالبية "الإسرائيليين" يعربون عن قلقهم من تداعيات استمرار الحرب في قطاع غزة على مختلف جوانب حياتهم، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أن 69% من المشاركين يخشون من تفكك التماسك الاجتماعي داخل المجتمع "الإسرائيلي" بفعل إطالة أمد الحرب. كما عبّر 66% عن مخاوف من تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.

وأشارت النتائج كذلك إلى أن 63% من "الإسرائيليين" يشعرون بقلق متزايد من تصاعد التهديدات الأمنية، سواء داخل "إسرائيل" أو ضد مصالحها في الخارج، في ظل استمرار الحرب دون أفق للحل.

ويعكس هذا الاستطلاع تزايد القلق الشعبي في "إسرائيل" إزاء كلفة الحرب المستمرة على غزة، وسط تصاعد الدعوات الداخلية والخارجية لوقف إطلاق النار والتوجه نحو حل سياسي.