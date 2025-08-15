“يسرائيل هيوم”: ترمب يضغط على نتنياهو لتسريع العمليات العسكرية في غزة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة عن مصدر مقرّب من البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب طلب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تسريع وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

في ذات السياق، أفادت الصحيفة أن الوزير الإسرائيلي رون ديرمر حذّر خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر من أن "صبر واشنطن بدأ ينفد"، في إشارة إلى الضغوط الأميركية المتزايدة على "إسرائيل" بشأن الحرب في غزة.