إسبانيا: مواصلة الاستيطان بالضفة انتهاك للقانون الدولي

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، إن قرار حكومة الاحتلال بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية انتهاك جديد للقانون الدولي ويُقوّض طريق حل الدولتين.

ودان ألباريس في منشور على منصة "إكس"، القرار الذي اعتبره يُقوّض طريق "حل الدولتين".كما دان عنف المستوطنين المتصاعد في الضفة.

وأمس الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و"يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".