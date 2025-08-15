الأمم المتحدة تطالب سلطات الاحتلال بوقف مشروع استيطاني بالضفة

فلسطين اليوم

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من خطورة المضي في مشروع استيطاني يهدف إلى فصل الضفة الغربية عن شرقي القدس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "إن موقفنا واضح أن المستوطنات بالضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي" .

وأضاف أن "المستوطنات تؤجج التوترات وتقوض بشكل منهجي إمكانية قيام دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين".

وأوضح دوجاريك، أن البناء في المنطقة "إي-1" سيؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها مما يقوض إقامة دولة فلسطينية.

ودعا دوجاريك حكومة الاحتلال إلى التراجع الفوري عن القرار.