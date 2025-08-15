حرب الإبادة مستمرة.. شهداء وإصابات في عدوان الاحتلال على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حرب الابادة والتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات.

وأعلن استشهاد الطفل علي همام حسن (4 أعوام) متأثرًا بإصابته في قصف الاحتلال منزلهم بدير البلح وسط قطاع غزة قبل أيام.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط دوار الاتصالات غرب مدينة رفح.

كما استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة، إضافة إلى إصابة برصاص الاحتلال في مدينة أصداء شمال غربي خان يونس.

ونفذ جيش الاحتلال 5 عمليات نسف لمبان في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما شنت طائرة الاحتلال الحربية غارة على غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، مساء أمس الخميس، استشهاد 32 مواطنا في أنحاء قطاع غزة برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 61,776 شهيدا و154,906 مصابين.