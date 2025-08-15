إصابات بالرصاص الحي في اعتداء للمستوطنين شرق رام الله

فلسطين اليوم

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، صباح اليوم الجمعة، في اعتداء للمستوطنين على بلدة المزرعة الشرقية شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات بأن المستوطنين هاجموا عائلات من عرب الكعابنة والمزارعين وأهالي المنطقة، أثناء تواجدهم في أراضيهم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي.

وأشار إلى أنه عرف من المصابين الشاب سلامة محمد كعابنة، وتم نقلهم جميعهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مليحات أن هذا الاعتداء تخلله إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما تسبب بحالة من الذعر والخوف بين الأهالي، الذين اضطروا للابتعاد عن أراضيهم والبحث عن الحماية.

وأكد أن تصاعد الهجمات في الآونة الأخيرة يعكس سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن المناطق المحيطة بالمزرعة الشرقية تشهد تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين، في ظل استمرار سياسة الاحتلال الرامية إلى توسيع البؤر الاستيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويشكل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان وأراضيهم الزراعية.