جيش الاحتلال يقتحم الضفة ويعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت 14 مواطنا بينهم 5 سيدات، بعد مداهمة منازلهم.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من قرية دوما جنوبا.

وأفاد رئيس مجلس دوما سليمان دوابشة بأن الاحتلال اعتقل كلًا من: بركات عبد المنعم دوابشة، موسى محمد دوابشة، هارون سفيان دوابشة، جرير أمجد دوابشة، وعبادة خالد دوابشة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، ودهمت منازل في مخيم عسكر القديم، وعسكر البلد، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إبراهيم الحلو (19 عامًا)، بعد مداهمة منزله في مخيم الجلزون شمال المدينة، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وبحسب مصادر محلية، حطم جيش الاحتلال عددًا من مركبات المواطنين وألحق أضرارًا كبيرة فيها، بعد أن تعمدت آلياته الاصطدام بها في حارة السعادة بالمخيم.

وفي مدينة جنين، أفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت المدينة وحاصرت بناية سكنية قرب مستشفى ابن سينا في المدنية، وطالبت بمغادرة من فيها.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه البناية، وسط تحليق للطائرات المسيرة، وأجرت تحقيقًا ميدانيًا مع سكانها.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل كلًا من: عبد الله صوافطة، وموسى تركمان من داخل البناية.

وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 5 سيدات وشابًا من المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت أحياء كفر سابا وحي جعيدي وغياظة في قلقيلية، واعتقلت المواطنة دنيا مصطفى داود (50 عامًا) والدة الشهيد طارق داود، إضافة إلى امرأتين لم تُعرف هويتهما بعد، عقب مداهمة منازلهن.

ووفق المصادر، دهمت قوات الاحتلال منزل عائلتي الشهيدين جبريل جبريل وعلي خليل، واعتلت بناية سكنية في حي غياظة ونشرت قناصتها على سطحها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، ودهمت الحارة التحتا واعتقلت المواطنة امتياز حكام رفيق، ونجلها مؤمن نضال عبد الغني، وجدته زهية حمزة عبد الغني، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي مدينة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العساكرة شرق المدينة، ودهمت منزل المواطن فادي محمود عساكرة وعبثت بمحتوياته.

ويشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 18500 مواطن من الضفة والقدس المحتلتين.