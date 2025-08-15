"أونروا": موجة الحر وشح المياه يفاقمان الوضع المأساوي في غزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن موجة الحر وشح المياه يفاقمان الوضع المأساوي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأونروا في سلسلة منشورات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس: "في غزة، تفاقمت أزمة نقص المياه بسبب موجة الحر الحالية".

وأوضحت أن "درجات الحرارة في غزة تتجاوز 40 درجة مئوية، ما يجعل الوضع المأساوي أصلا أكثر سوءا".

وأضافت : "مع ندرة المياه المتاحة يزداد خطر الإصابة بالجفاف، فالقصف والنزوح القسري مستمران، ومع محدودية الكهرباء والوقود لا يوجد أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد".

وذكرت الأونروا أنها نفذت منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنشطة طارئة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء غزة.

وأشارت إلى تقديمها دعما لنحو 1.7 مليون نازح، شمل مياه معبأة ومياه عبر الشاحنات.

وأكدت المنظمة الأممية على وجود "حاجة ملحّة إلى وقف إطلاق النار" في القطاع.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن جيش الاحتلال استهدف منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 112 مصدرا لتعبئة المياه العذبة، ودمر 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة.